* Visite guidée des parties classées (douves, façades, toitures, escalier intérieur) (visite chaque heure dans les créneaux précisés 10h-12h et 14h-18h) * Historique de la restauration * Exposition des outils de la taille de pierre

Visites guidées toutes les heures, nombre de participants selon les mesures sanitaires édictées à la date des JEP

Visite guidée des parties classées (douves, façades, toitures, escalier intérieur en pierre et sa rampe en bois) Manoir du Grand Princé Lieu dit le Grand Princé, 49250 Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

