Besançon Musée du Temps Besançon, Doubs Visite guidée : Des outillages horlogers aux savoir-faire d’antan, une longue histoire de transmission Musée du Temps Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Visite guidée : Des outillages horlogers aux savoir-faire d’antan, une longue histoire de transmission Musée du Temps, 18 septembre 2021, Besançon. Visite guidée : Des outillages horlogers aux savoir-faire d’antan, une longue histoire de transmission

Musée du Temps, le samedi 18 septembre à 16:30

### « Des outillages horlogers aux savoir-faire d’antan, une longue histoire de transmission » Comment façonne-t-on les mécanismes horlogers ? Avec quels outils, quels matériaux et à travers quelles époques ? À travers les garde-temps du Musée, nous vous présenterons en quoi les savoir-faire horlogers et l’intelligence de la main ne peuvent être remplacés par les machines modernes mais qu’ils doivent se transmettre et collaborer avec les technologies contemporaines.

gratuit

Venez découvrir les techniques et les outils des mécanismes horlogers Musée du Temps 96 grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée du Temps Adresse 96 grande Rue 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Musée du Temps Besançon