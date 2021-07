Gourdon Église Saint-Pierre Gourdon, Lot Visite guidée des orgues Église Saint-Pierre Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Visite guidée des orgues Église Saint-Pierre, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Gourdon. Visite guidée des orgues

Église Saint-Pierre, le dimanche 19 septembre à 15:00

Par petits groupes de quatre personnes montant à la tribune des orgues de l’église gothique Saint-Pierre, Bernard Luciani présentera aux visiteurs et fera chanter cet instrument remarquablement harmonieux : * buffet en chêne du XVIIe siècle ornée de motifs et personnages sculptés, * orgue construit par les frères Stolz en 1887, * entièrement restauré entre 1972 et 1987 à l’initiative des Amis des orgues de Gourdon, * instrument de concert du festival international Toulouse les Orgues. ATTENTION : Accès à la tribune extrêmement délicat (escaliers). PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Accès par petits groupes de quatre personnes, port du masque obligatoire

Visite et présentation des orgues. Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 46300 Gourdon Gourdon Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Place Saint-Pierre, 46300 Gourdon Ville Gourdon lieuville Église Saint-Pierre Gourdon