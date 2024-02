Visite guidée des mines de Saint-Laurent-en-Brionnais le bourg Saint-Laurent-en-Brionnais, jeudi 11 juillet 2024.

Visite guidée des mines de Saint-Laurent-en-Brionnais le bourg Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Visite commentée des vestiges de l’ancienne mines de Saint-Laurent-en-Brionnais. Cette mine atypique qu’on peut nommer « MINE de GUERRE » a extrait du charbon de 1942 à 1947. Son histoire et son fonctionnement sont singuliers en cette période de conflit avec l’Allemagne. Votre guide saura vous en conter l’épopée et vous montrer des photos et documents de l’époque.

RDV devant l’église pour covoiturer jusqu’aux mines.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Sud Brionnais. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 14:30:00

fin : 2024-07-11

le bourg RDV devant l’église

Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

