Visite guidée des mares de Launay

Visite guidée des mares de Launay, 15 juin 2022, . Visite guidée des mares de Launay

2022-06-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-15 12:00:00 12:00:00 Dans le cadre du “Festival normand de la céramique”, découverte des anciennes carrières d’argile avec un animateur du musée. Sur réservation.

7€ / adulte.

4,50€ / enfant.

Chaussures de marche indispensables. Dans le cadre du “Festival normand de la céramique”, découverte des anciennes carrières d’argile avec un animateur du musée. Sur réservation.

7€ / adulte.

4,50€ / enfant.

Chaussures de marche indispensables. Dans le cadre du “Festival normand de la céramique”, découverte des anciennes carrières d’argile avec un animateur du musée. Sur réservation.

7€ / adulte.

4,50€ / enfant.

Chaussures de marche indispensables. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville