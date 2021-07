Montpellier Pierresvives - Domaine départemental Hérault, Montpellier Visite guidée des magasins et ateliers de travail des Archives départementales de l’Hérault Pierresvives – Domaine départemental Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Visites guidées des magasins et ateliers de travail des Archives départementales de l’Hérault ——————————————————————————————— Durée : 1h15. Pour tout savoir (ou presque !) sur les Archives départementales de l’Hérault, des visites guidées dans les coulisses des Archives. • Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 Dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Durée : 1h15, inscription sur place. Pass sanitaire exigé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

