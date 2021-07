Visite Guidée « DES MACHINES à HABITER » Ronchamp, 4 septembre 2021, Ronchamp.

Visite Guidée « DES MACHINES à HABITER » 2021-09-04 – 2021-09-04 Colline Notre-Dame du Haut 13, rue de la Chapelle

Ronchamp Haute-Saône

EUR 5 9 La maison du chapelain et l’abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais les portes s’ouvrent et on découvre ces lieux intimes, moins connus, œuvres d’un penseur incontournable de la maison et du confort modernes.

Rendez-vous le samedi 04 Septembre à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l’abri du pèlerin : 2 maisons construites par Le Corbusier et rarement dévoilées.

Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d’entrée.

