Visite guidée des Jardins Renoir Musée de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite guidée des Jardins Renoir Musée de Montmartre, 5 juin 2022, Paris. Le dimanche 05 juin 2022

de 15h00 à 16h00

. payant Tarif adulte : 12€ Moins de 18 ans : 6 €

À l’occasion de Rendez-Vous aux Jardins, le Musée de Montmartre propose une visite guidée unique de ses jardins : une expérience mêlant l’histoire des lieux et découverte de la flore et de la faune. La visite guidée des Jardins Renoir est une expérience mêlant l’histoire des lieux et découverte de la flore et de la faune. Havre de paix et de verdure au sommet de la Butte Montmartre, les Jardins Renoir sont l’un des derniers vestiges de la campagne à Paris. Lors de la visite, vous découvrirez l’histoire des 3 jardins, la variété des paysages ainsi que la biodiversité qu’ils abritent : arbres, fleurs, fruits et même les petits animaux des jardins n’auront plus de secret pour vous. La visite se termine par un moment de cueillette et dégustation de plantes aromatiques et fleurs comestibles dans le potager. Réservation conseillée Musée de Montmartre 47 rue des Trois Frères 75018 Paris Contact : https://museedemontmartre.fr/evenements/visite-guidee-des-jardins-3/ https://www.facebook.com/MuseeMontmartre https://www.facebook.com/MuseeMontmartre https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil

