Visite guidée des jardins oubliés de l’abbaye du Mont-Saint-Michel Abbaye du Mont-Saint-Michel, 3 juin 2022, Le Mont-Saint-Michel.

Visite guidée des jardins oubliés de l’abbaye du Mont-Saint-Michel

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Abbaye du Mont-Saint-Michel

**Déambulation accompagnée dans les jardins méconnus du Mont-Saint-Michel** Pour la deuxième fois cette année, l’abbaye du Mont-Saint-Michel participe à l’opération « Rendez-vous aux jardins » en proposant des déambulations accompagnées dans les jardins du Mont-Saint-Michel à travers les siècles. Les visiteurs pourront accéder à des espaces peu connus, voire habituellement fermés au public. Chacun sera comme plongé, au cœur d’une enquête archéologique afin de retrouver les traces des jardins disparus de Tintageul ou de l’Ile des bas. **Informations pratiques** Déambulations accompagnées Vendredi 3 juin à 14h30 Samedi 4 juin à 10h30 et 14h30 Plein tarif (18 ans et +) : 18 € Tarif jeune (7 – 17 ans inclus) : 6 € Moins de 7 ans : Gratuit Réservation en ligne obligatoire sur le site Internet de l’abbaye [www.abbaye-mont-saint-michel.fr](http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr) Jauge limitée à 18 personnes RDV au contrôle des billets 15 minutes avant l’heure de la visite **Des vélos smoothies et un bar à fleurs dans les jardins** Pour celles et ceux qui ne pourront suivre les déambulations accompagnées, Permajuice proposera aux visiteurs de l’abbaye du Mont-Saint Michel, une animation gratuite, durable et circulaire à l’occasion du week-end « Rendez-vous aux jardins ». L’idée est que petits et grands puissent “pédaler leur smoothie bio” sur un outil ludique et pédagogique : le vélo mixeur, fabriqué en Normandie. Après avoir dégusté son smoothie, chacun pourra s’initier aux semis grâce aux gobelets compostables Permajuice. A cette animation vélo smoothies est associée cette année, à un atelier découverte et de dégustation de fleurs et de plantes comestibles en collaboration avec le partenaire local Power Salad Farm situé à Avranches. **Informations pratiques** Animations gratuites sans supplément au droit d’entrée de l’abbaye Dans les jardins de l’abbaye, en fin de circuit de visite De 10h à 17h samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

Déambulations accompagnées : 18€, 6€ (7/17 ans inclus), gratuit < 7ans. Réservation en ligne obligatoire sur www.abbaye-mont-saint-michel.fr Animations vélo smoothie et bar à fleurs, sans supplément. Le Centre des monuments nationaux et l’établissement public national du Mont-Saint-Michel proposent de se mettre au vert, entre ciel et mer, dans l’abbaye du Mont-Saint-Michel, du 3 au 5 juin 2022. Abbaye du Mont-Saint-Michel 50170 Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Abbaye Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00