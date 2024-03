Visite guidée des jardins Manoir et jardin de La Boisnerie Sainte-Honorine-la-Chardonne, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée des jardins Jardins Renaissance autour d’un manoir des 15e et 16e siècles. 1 et 2 juin Manoir et jardin de La Boisnerie 6€, gratuit <18 ans, durée 1h. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 - 2024-06-02T16:00:00+02:00

Jardins Renaissance autour d’un manoir des 15e et 16e siècles.

Il s’agit essentiellement d’une jardin de verdure, houx, buis, charmilles, ifs constituent l’essentiel des essences utilisées, ce qui n’exclue pas la présence de fleurs telles que les pivoines, acanthes, roses anciennes et modernes, etc…

Conformément à l’art du jardin aux temps de la Renaissance, de nombreuses terrasses rythment l’espace.

Ajoutant au charme de l’ensemble, le visiteur peut également voir un fournil, un puîts antique et un miroir d’eau.

Ce jardin a été labelisé « Jardin Remarquable » par le ministère de la culture en octobre 2021

Manoir et jardin de La Boisnerie 1 rue du manoir, 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie 06 15 31 10 67 https://jardins-manoir-boisnerie.fr/ https://www.facebook.com/boisnerie/

©Christian Brichard