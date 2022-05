Visite guidée des jardins Jardins du château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Catégories d’évènement: Ainay-le-Vieil

Jardins du château d’Ainay-le-Vieil, le samedi 4 juin à 16:00 Tarifs : Château, parc et jardins : 9.50 €, enfants (12-18 ans) et étudiants : 7 € / Parc et jardins : 8€, enfants et étudiants : 6€. Visite comprise dans l’entrée aux jardins

Une visite guidée par la propriétaire, créatrice des jardins, qui vous fera découvrir la roseraie, les jardins d’eau de la Renaissance et les chartreuses. Jardins du château d’Ainay-le-Vieil 7 rue du Château 18200 Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00

