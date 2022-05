Visite guidée des jardins et de sa tour Parc du château de Cinq-Mars Cinq-Mars-la-Pile Catégories d’évènement: Cinq-Mars-la-Pile

Indre-et-Loire

Visite guidée des jardins et de sa tour Parc du château de Cinq-Mars, 4 juin 2022, Cinq-Mars-la-Pile. Visite guidée des jardins et de sa tour

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Cinq-Mars Tarifs : Adulte:5€. Gratuit , moins de 18 ans, étudiant, handicapé, cinqmarsiens

Dans la mesure du possible les visiteurs seront amenés au pied de la tour pour commenter les travaux tout juste achevés afin de la réintégrer dans le parcours de visite du parc. Parc du château de Cinq-Mars Rue du château, 37130 Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire Autres Lieu Parc du château de Cinq-Mars Adresse Rue du château, 37130 Cinq-Mars-la-Pile Ville Cinq-Mars-la-Pile lieuville Parc du château de Cinq-Mars Cinq-Mars-la-Pile Departement Indre-et-Loire

Parc du château de Cinq-Mars Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cinq-mars-la-pile/

Visite guidée des jardins et de sa tour Parc du château de Cinq-Mars 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée des jardins et de sa tour Parc du château de Cinq-Mars Parc du château de Cinq-Mars 4 juin 2022 Cinq-Mars-la-Pile Parc du château de Cinq-Mars Cinq-Mars-la-Pile

Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire