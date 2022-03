Visite guidée des jardins en compagnie de Baptiste Picus, jardinier-paysagiste Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris, 3 juin 2022, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris, le vendredi 3 juin à 11:00

Créée par Danièle Kapel-Marcovici et Tristan Fourtine en 2011, tous deux amoureux de la Provence et de la création contemporaine, et désireux de partager leur passion pour l’art et la sculpture dans un lieu accessible à toutes et à tous, la Fondation est installée dans une grande demeure à l’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. Les jardins de la Villa ainsi que les bords de la Sorgue offrent également l’opportunité de découvrir lors d’une promenade artistique, les sculptures qui prennent tout naturellement leur place sous les arbres et au cœur de la végétation provençale. Depuis son ouverture, plus de 500 artistes, reconnus ou émergents, nationaux ou internationaux y ont été exposés, et près de 300 000 visiteurs ont pu aller à la rencontre de leurs œuvres. Une riche programmation basée sur des expositions thématiques annuelles a permis à la Villa Datris de développer sa singularité et d’affirmer sa vision personnalisée sur l’art, avec Sculptures Plurielles (2011), Mouvement et Lumière (2012), Sculptrices (2013), Sculpture du Sud (2014), Archi-Sculpture (2015), Sculpture en partage (2016), De Nature en Sculpture (2017), Tissage Tressage (2018), Bêtes de Scène (2019), Recyclage/Surcyclage (2020), Scupture en fête (2021). Pour sa 12ème exposition, en 2022, la Fondation Villa Datris poursuit l’exploration des savoirs ancestraux revisités et réinventés par la création contemporaine avec _Toucher Terre_. Le travail de l’argile est par essence l’art venu de la Terre-Mère, un art originel qui reconnecte au coeur des énergies de la nature. Dans ses formes les plus élaborées, il procède de l’interaction des quatres éléments : la terre, le feu, l’eau et l’air. Lieu unique en son genre, entièrement consacré à la sculpture contemporaine et aux réalisations d’œuvres in situ, la Fondation Villa Datris est un véritable espace de création, de culture et d’échange qui témoigne de la pluralité artistique internationale. La Fondation Villa Datris s’impose aujourd’hui comme une structure phare du paysage artistique et culturel en Provence, dans l’hexagone, et bien au-delà. Au fil des sculptures présentées par nos médiatrices, venez profiter des jardins de la Villa et du savoir-faire de Baptiste Picus notre jardinier-paysagiste.

Entrée libre et gratuite, Réservation indispensable

Au fil des sculptures présentées par nos médiatrices, venez profiter des jardins de la Villa et du savoir-faire de Baptiste Picus notre jardinier-paysagiste.

Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris 7, avenue des Quatre Otages 84800 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse



