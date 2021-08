Aix-en-Provence Fabrique de Calissons et de Nougats du Roy René Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Visite guidée des Jardins du Roy René et du Musée du Calisson Fabrique de Calissons et de Nougats du Roy René Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

A la découverte du patrimoine végétal et gourmand d’Aix en Provence ——————————————————————- Le Calisson d’Aix est reconnu du Patrimoine de la ville d’Aix-en-Provence et plus largement comme un des emblèmes gastronomiques de la Provence. A 10 minutes du centre d’Aix-en-Provence, implantés au milieu de jeunes amandiers, s’élèvent la Fabrique de la Confiserie du Roy René et le Musée du Calisson. En visite guidée, poursuivez votre voyage au cœur des saveurs authentiques du calisson et découvrez nos 100 ans d’histoire. Cette année, les « Jardins du Roy René », cultivés dans les règles de l’agriculture biologique et de l’agroécologie, s’ouvrent à vous pour vous dévoiler l’histoire de l’Amandier en Provence, arbre emblématique de la région qui a fît d’Aix-en-Provence, la capitale mondiale de l’amande… * _Durée de la visite : 1h30_ * _Dégustation comprise_ * _Prévoir chapeau/casquette + petite bouteille d’eau_ ***COVID-19 : Pass sanitaire et port du masque obligatoire*** **Réservation obligatoire (places limitées)**

Sur réservation (places limitées : 40 places maximum, adultes et enfants compris). Visites guidées gratuites dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo (ex. casquette).

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

