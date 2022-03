Visite guidée des Jardins du Rosaire Les jardins du Rosaire Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Prolongeant le message symbolique de la basilique, le jardin du Rosaire s’étend sur plus de 2 hectares. Aménagé au milieu du XIXème siècle pour permettre le passage des processions vers le sanctuaire, il offre plusieurs escales : le jardin des hortensias au nord de la roseraie, le verger au sud en passant par la grotte d’Elie, la roseraie, ainsi que de nombreuses essences d’arbres (tilleuls argentés, sorbiers, lauriers, arbres de Judée…). Cette visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes (plusieurs escaliers sur le parcours). Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant le Pavillon d’accueil, sur l’esplanade.

Libre participation aux frais

Une promenade ombragée qui offre de magnifiques perspectives sur Lyon. Les jardins du Rosaire 40, montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00

