Le Troncq Château du Troncq Eure, Le Troncq Visite guidée des jardins du parc du château du Troncq Château du Troncq Le Troncq Catégories d’évènement: Eure

Le Troncq

Visite guidée des jardins du parc du château du Troncq Château du Troncq, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Troncq. Visite guidée des jardins du parc du château du Troncq

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Troncq

Parc classique. Les jardins restaurés s’inscrivent dans la modernité et conjuguent la vie actuelle à l’héritage du passé. Potager fleuri, vergers, colombier octogonal, chambres de verdure dans les bosquets d’agrément en sous-bois, avenue de tilleuls, cour d’honneur sont autant de lieux qui agrémenteront votre promenade. Découvrez le parc sur notre site [www.chateaudutroncq.com](http://www.chateaudutroncq.com). **Les enclos des vergers et de l’ancien potager accueillent les animaux du parc.** Bonne promenade.

Entrée par le portillon devant l’église, départs des visites à 14h, 15h, et 17h (durée : 1h), animaux interdits.

Découverte de l’écurie, du colombier, du potager, et des bosquets d’agrément. Le château ne se visite pas. Château du Troncq 476 rue Nicolas-Le-Cordier, 27110 Le Troncq Le Troncq Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Le Troncq Autres Lieu Château du Troncq Adresse 476 rue Nicolas-Le-Cordier, 27110 Le Troncq Ville Le Troncq lieuville Château du Troncq Le Troncq