Château de Beaumont-sur-Sarthe, le samedi 18 septembre à 17:00

Les jardins du château (11ème siècle) et les salons de l’Hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe (18ème siècle) vous ouvrent exceptionnellement leurs portes le temps d’une visite guidée !

RDV devant l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles : 14, place de la Libération 72170 Beaumont-sur-Sarthe. Pass sanitaire et inscription obligatoire.

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

