En compagnie d’un guide-conférencier, profitez d’une promenade dans le parc du château de Lanniron : terrasses du jardin à la française qui surplombent l’Odet, vaste orangerie, arboretum abritant une remarquable collection botanique implantée au XIXe siècle…

En compagnie d'un guide-conférencier, profitez d'une promenade dans le parc du château de Lanniron. Parc et jardins du Château de Lanniron Allée de Lanniron 29000 Quimper

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

