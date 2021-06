Trouville-sur-Mer Château d'Aguesseau Calvados, Trouville-sur-Mer Visite guidée des jardins du château d’Aguesseau Château d’Aguesseau Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

De style Louis XII, le château d’Aguessau a été identifié pour sa partie centrale, à la fin de la première moitié du XVIIe siècle. Bel édifice en briques et pierres surmontés d’un grand toit d’ardoises, aux angles 4 tourelles en poivrière. Deux ailes en extrémité ont été ajoutées par Lucien Murat à qui l’ont doit également des écuries surmontées de l’aigle impérial. Site et parc remarquable. Commentaires sur le château, son style et son histoire. Château d’Aguesseau Route d’Aguesseau, 14360 Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

