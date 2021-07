Savenay JARDINS DE RIO FROMENT Loire-Atlantique, Savenay Visite guidée des Jardins de Rio Froment JARDINS DE RIO FROMENT Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Très beau jardin quasiment identique depuis sa création (XIXème siecle), une serre remarquable de type Eiffel. Un savoir faire qui définissait jadis un lieu de vie. Visite guidée d’une heure environ. RDV place St Martin A l’initiative du Groupe d’Histoire Locale de L’Amicale Laïque Savenay visite guidée des jardins (environ 1 heure) JARDINS DE RIO FROMENT 6 rue de Guérande Savenay Savenay Beauvais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

