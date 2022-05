Visite guidée – Des jardins de Montbareil à la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Visite guidée – Des jardins de Montbareil à la chapelle Notre-Dame de la Fontaine
Départ à l'Ephad Montbareil 16 rue Notre Dame
Saint-Brieuc
2022-06-11

2022-06-11 – 2022-06-11 Départ à l’Ephad Montbareil 16 rue Notre Dame

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc à l’origine, entre histoire et légende

Saint-Brieuc à l'origine, entre histoire et légende

Balade historique et pause contée à la chapelle avec Vassili Ollivro conteur

Balade historique et pause contée à la chapelle avec Vassili Ollivro conteur Départ à l’Ephad Montbareil 16 rue Notre Dame Saint-Brieuc

