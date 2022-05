Visite guidée des jardins de l’Abbaye Saint-Georges Jardin de l’abbaye Saint-Georges Saint-Martin-de-Boscherville Catégories d’évènement: Saint-Martin-de-Boscherville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’abbaye Saint-Georges Animation gratuite sous réserve de règlement du droit d’entrée du site (6 € / 4,50 € / gratuit). Plus d’informations sur lesjardinsdelabbayesaintgeorges.fr

Découvrez ou redécouvrez les Jardins de l’abbaye Saint-Georges en compagnie des jardiniers et échangez notamment sur les notions environnementales. Jardin de l’abbaye Saint-Georges 12 route de l’abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

