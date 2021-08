Saint-Riquier Abbaye de Saint-Riquier - Centre culturel départemental Saint-Riquier, Somme Visite guidée des jardins de l’abbaye de Saint-Riquier Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental

Les jardins de l’abbaye de Saint-Riquier dévoilent un ensemble patrimonial verdoyant. Venez y admirer les granges picardes, les « petites écoles » et le mur d’enceinte formant un jardin arboré carré presque fermé. Sur environ 3 hectares sont plantés 300 arbres fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, pêchés, pruniers mais aussi châtaigniers, noyers et noisetiers, ainsi qu’une centaine d’arbres d’ornement. Le jardinier vous livrera les secrets du parc de l’abbaye de Saint-Riquier pendant une visite guidée d’environ 45 minutes.

Sur inscription

Dans un écrin de verdure, suivez le jardinier pour découvrir le parc de l’abbaye de Saint-Riquier Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental Place de l’église 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier Somme

