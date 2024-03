Visite guidée des jardins de la Herpinière Jardins de la Herpinière Plasnes, vendredi 31 mai 2024.

Visite guidée des jardins de la Herpinière Visite guidée et commentée du parc avec présentation du conservatoire de plantes sauvages locales. 31 mai – 2 juin Jardins de la Herpinière 10€, gratuit <10 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00 Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardins de la Herpinière 17 rue du Gruchet, 27300 Plasnes Plasnes 27300 Eure Normandie +33 (0)6 29 40 12 86 https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Les-Jardins-De-la-Herpiniere-2184545468490872/ [{« type »: « email », « value »: « odiot.info@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 29 40 12 86 »}]

©DIOT Olivier