du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de la ferme Ornée

Visites guidées à 10h et 15h samedi et dimanche “Les meilleures plantes face aux changements climatiques” Les plantations commencées en 2002 nous permettent désormais de faire un premier bilan : la très grande diversité végétale (espèces, hybrides, cultivars) est plus nécessaire que jamais. Nos collections botaniques sont des laboratoires à ciel ouvert, où les végétaux sont testés pour leurs qualités de résistance aux bouleversements climatiques. Les plus résilients face à de grands écarts de températures, aux gelées décalées, aux plus longues périodes de sécheresse. Le choix des plantes (cultivées à la Ferme Ornée sans arrosage) est déterminant, ainsi que la connaissance de leurs besoins et donc de leurs habitats naturels.

7€, 5€ < 12 ans Les meilleures plantes face aux changements climatiques Les jardins de la ferme Ornée La Boujardière, 61320 Carrouges Carrouges Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00