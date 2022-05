Visite guidée des jardins d’Akarid Les jardins d’Akarid Limendous Catégories d’évènement: Limendous

Les jardins d’Akarid, le dimanche 5 juin à 11:00

Commentaires sur le verger du type “piéton”, ses avantages, son historique et ses variétés anciennes et remarquables en conduite biologique. Le petit potager des enfants et la serre aux agrumes terminent la visite.

Gratuit.

Visite guidée de trois jardins (jardin éphémère sur buttes, jardin ornemental et potager) et du verger. Les jardins d’Akarid 8 impasses des Mésanges, Route de Tarbe, 64420 Limendous, Pyrénées-Atlantiques Limendous Pyrénées-Atlantiques

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T13:00:00

