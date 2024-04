Visite guidée des jardins Château du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée des jardins Découverte des Jardins voulus par Béatrice et jean-françois Bodin au sein du Chateau du val d’Arques . 1 et 2 juin Château du Val d’Arques Durée 1h30 env.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Découverte des Jardins voulus par Béatrice et jean-françois Bodin au sein du Chateau du val d’Arques .

Une visite guidée gratuite d’environ 1h30 est proposée dans le parc.

Château du Val d’Arques Rue du Val d’Arques, 76210 Saint-Eustache-la-Forêt Saint-Eustache-la-Forêt 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 65 73 94 https://chateauduvaldarques.fr/ https://www.facebook.com/people/Le-ch%C3%A2teau-du-Val-dArques/100082838517316/ Château du 16ème siècle au sein d’un clos masure en hémicycle comportant différents jardins créés par Béatrice Bodin.

Le domaine a gardé l’organisation moyenâgeuse en cour et basse-cour et ces différents bâtiments tels que le colombier, la charretterie, le puits, l’ancien manoir et l’étable.

Visite guidée des jardins et des façades extérieures des bâtiments.

Nos amis les animaux ne sont pas admis au vu des animaux de basse-cour vivants en liberté dans le parc.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site web du château du Val d’Arques: https://chateauduvaldarques.fr/ Parking extérieur à l’entrée du domaine

