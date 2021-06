Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher, Vallée-de-Ronsard Visite guidée des jardins à la Maison Natale de Ronsard à Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Visite guidée des jardins à la Maison Natale de Ronsard à Vallée de Ronsard. Cette visite spéciale des nouveaux jardins n'aura lieu qu'à quelques dates. Profitez-en … ! Nous vous attendons nombreux. Découverte accompagnée des nouveaux jardins de la Maison Natale de Ronsard. manoirdelapossonniere@territoiresvendomois.fr +33 2 54 72 40 05 http://www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard

Catégories d'évènement: Loir-et-Cher, Vallée-de-Ronsard
Lieu Vallée-de-Ronsard