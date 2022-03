Visite guidée des jardins à 2 voix avec une archéologue des jardins Jardin du château de la Bâtie d’Urfé Saint-Étienne-le-Molard Catégories d’évènement: Loire

Visite guidée des jardins à 2 voix avec une archéologue des jardins Jardin du château de la Bâtie d’Urfé, 5 juin 2022, Saint-Étienne-le-Molard. Visite guidée des jardins à 2 voix avec une archéologue des jardins

Jardin du château de la Bâtie d’Urfé, le dimanche 5 juin à 10:30 Sur réservation

Visite guidée des jardins à 2 voix avec un médiateur du château et une archéologue des jardins Mme Anne Allimant qui a réalisé des fouilles archéologiques dans ces jardins. Jardin du château de la Bâtie d’Urfé Lieu-dit la Bâtie, 42130 Saint-Etienne-le-Molard, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne-le-Molard Loire

2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:00:00

