Visite guidée des Huîtrières du Château de Bélon
Port de Bélon (rive droite), Lieu Dit Belon
Riec-sur-Bélon, Finistère

2023-06-02 15:00:00 – 2023-06-02 15:45:00

Finistère Les Huîtrières du château du Bélon vous proposent de découvrir la fameuse huître du Bélon : Accueil dans la ferme ostréicole et présentation des méthodes de travail, des parcs et des bassins, ainsi que l’histoire de l’ostréiculture dans les eaux du Bélon. Sur réservation. Visite à partir de 6 personnes minimum. Mercredis et vendredis à 15h, ou sur rendez-vous.

Durée : 45 minutes +33 2 98 06 90 58 Port de Bélon (rive droite) Lieu Dit Belon Riec-sur-Bélon

