le samedi 18 septembre à Chirongui

Le Tani Malandi est également utilisé en tant que produit de beauté, lors des mariages, mais aussi dans les cérémonies spirituelles. Il y a également les sites « M’roni mami » (rivière sucrée), « Bungu kakanoru » (montagne au esprits), « M’jini Chirongui » (ancien village de Chirongui) et une vue à 360° du paysage. Comme chaque année, des visites guidées sur les hauteurs de Chirongui seront proposées par la ville de Chirongui. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir, la source de la rivière sucrée, la grotte d’extraction de l’argile blanche, la montagne aux esprits et d’admirer la vue sur la baie de Bouéni.

Les hauteurs de Chirongui abritent un site géologique dont l’argile appelée en shibushi « Tani Malandi » qui veut dire terre blanche, est utilisée pour ses vertus médicinales. Chirongui 97620 Chirongui Chirongui

