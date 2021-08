Chamonix-Mont-Blanc Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Visite guidée “Des guides, un métier” Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Maison de la Mémoire et du Patrimoine, le samedi 18 septembre à 11:00 Sur réservation (15 personnes maximum).

Depuis 200 ans, la Compagnie des Guides n’a cessé de s’adapter aux aléas politiques, sociaux, touristiques ou climatiques… Accompagnés d’un guide…culturel, partez à l’assaut de l’exposition. Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90, rue des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

