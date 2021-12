Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Visite guidée : Des guides, un métier Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Visite guidée : Des guides, un métier Chamonix-Mont-Blanc, 31 décembre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Visite guidée : Des guides, un métier Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc

2021-12-31 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-31 12:00:00 12:00:00 Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR Depuis 200 ans la Compagnie des Guides n’a cessé de s’adapter aux aléas politiques, sociaux, touristiques ou climatiques… Accompagnés d’un guide… culturel, partez à l’assaut de l’exposition. accueilmmp@ccvcmb.fr +33 4 50 54 78 55 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2021-12-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc