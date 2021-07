Soyons Grottes de Soyons Ardèche, Soyons Visite guidée des grottes de Soyons Grottes de Soyons Soyons Catégories d’évènement: Ardèche

Soyons

Visite guidée des grottes de Soyons Grottes de Soyons, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Soyons. Visite guidée des grottes de Soyons

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grottes de Soyons

La grotte de Néron, classée Monument historique, vous plonge dans la préhistoire dans les lieux où on vécu en alternance les hommes de Néandertal et des prédateurs. Changement d’ambiance dans la 2e grotte appelée « Le Trou du renard » puisque vous y découvrirez une galerie à décor féerique naturel de stalactites et stalagmites. Lors de ces Journées du Patrimoine, les départs des visites guidées sont toutes les 30 min. De 10 h 30 à 17 h.

Port du masque obligatoire

La visite guidée vous invite à découvrir deux grottes. Grottes de Soyons RD 86, chemin Marcel Astier 07130 Soyons Soyons Jaulan Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Soyons Étiquettes évènement : Autres Lieu Grottes de Soyons Adresse RD 86, chemin Marcel Astier 07130 Soyons Ville Soyons lieuville Grottes de Soyons Soyons