Visite guidée des galeries souterraines et du cloître des Cordeliers à Saint-Emilion Saint-Émilion, 14 octobre 2021-14 octobre 2021, Saint-Émilion. Visite guidée des galeries souterraines et du cloître des Cordeliers à Saint-Emilion 2021-10-14 – 2021-10-17

Saint-Émilion Gironde EUR 9.9 Le cloître du XIVe siècle des Cordeliers, chef d’oeuvre architectural situé au coeur de Saint-Emilion, est

classé Monument Historique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des vins effervescents y sont

élaborés depuis 1892 selon la méthode traditionnelle, dans les galeries souterraines. La visite guidée débute par une explication historique de cet ancien cloître classé Monument Historique, chef

d’oeuvre architectural rénové en 2019 qui mari l’ancien et le moderne. Elle se poursuit dans une partie des 3 km de galeries souterraines à 20m sous terre dans lesquelles sont élaborés les vins effervescents des Cordeliers, l’histoire des carrières et la méthode d’élaboration y sont détaillées. Elle se ponctue par une dégustation des cuvées millésimées accompagnée d’un des fameux macarons de Saint Emilion, dans la mezzanine de l’Eglise du XVè siècle. Le cloître du XIVe siècle des Cordeliers, chef d’oeuvre architectural situé au coeur de Saint-Emilion, est

