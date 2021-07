Belcastel Château de Belcastel Aveyron, Belcastel Visite guidée des fresques de Street Art de l’exposition d’art contemporain LEGEND Château de Belcastel Belcastel Catégories d’évènement: Aveyron

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Belcastel

Profitez des journées européennes du patrimoine pour visiter ce lieu unique ! A voir : pièces meublées, douvez d’eau vive, pont levis, jardin suspendu, architecture médiévale, exposition de street art. Lors de la visite guidée nous vous présenterons notamment nos récentes découvertes sur la prison, sur la citerne et les cases-encoches. Si vous êtes intéressés par l’art, nous proposons aussi une visite axée sur les fresques et les oeuvres des 7 artistes de Street Art qui sont exposés au Château pour la saison. En fin d’après-midi, vous pourrez rencontrer le châtelain et lui poser les questions de votre choix.

5€ adulte, 3,50€ étudiant et groupes, 2,50€ enfant, visite guidée +1€

Château de Belcastel Le Colombier, 12390 Belcastel Belcastel Aveyron

2021-09-18T11:40:00 2021-09-18T12:40:00;2021-09-18T15:10:00 2021-09-18T16:10:00;2021-09-19T11:40:00 2021-09-19T12:40:00;2021-09-19T15:10:00 2021-09-19T16:10:00

