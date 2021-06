Saint-Chef Bureau d'Information Touristique Isère, Saint-Chef Visite guidée des fresques de l’abbatiale romane de Saint-Chef Bureau d’Information Touristique Saint-Chef Catégories d’évènement: Isère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bureau d’Information Touristique Visite limitée à 25 participant.e.s

Suivez le guide et partez à la découverte de l’abbaye de Saint Chef, sa chapelle des anges recouverte de fresques romanes du XIIème siècle. Un vrai joyau à découvrir ou à redécouvrir!! Bureau d’Information Touristique 2, rue du Seigneur de By – 38890 SAINT-CHEF Saint-Chef Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:15:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T18:15:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T18:45:00

