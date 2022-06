VISITE GUIDÉE DES FOURS À CHAUX DE MONTJEAN-SUR-LOIRE, 25 août 2022, .

VISITE GUIDÉE DES FOURS À CHAUX DE MONTJEAN-SUR-LOIRE

2022-08-25 14:30:00 – 2022-08-25 16:00:00

Savez-vous ce que produit la combustion du calcaire et du charbon ? De la chaux ! L’industrie chaufournière a rythmé la vie de la commune pendant des années et a connu un développement considérable vers 1850. À cette époque, Montjean devient le 1er port de Loire grâce au transport de la chaux et répond à une demande croissante de l’agriculture pour l’amendement des terres. Lors de cette sortie, vous découvrirez l’emblématique chevalement du puits de la tranchée, site majeur d’extraction de charbon pour alimenter les nombreux fours du village. Ce patrimoine remarquable aux constructions étonnantes n’en finira pas de vous surprendre !

Visite guidée à 14h30 – RDV à Cap Loire

Visite guidée des fours à chaux de Montjean-sur-Loire organisée par Cap Loire.

Savez-vous ce que produit la combustion du calcaire et du charbon ? De la chaux ! L’industrie chaufournière a rythmé la vie de la commune pendant des années et a connu un développement considérable vers 1850. À cette époque, Montjean devient le 1er port de Loire grâce au transport de la chaux et répond à une demande croissante de l’agriculture pour l’amendement des terres. Lors de cette sortie, vous découvrirez l’emblématique chevalement du puits de la tranchée, site majeur d’extraction de charbon pour alimenter les nombreux fours du village. Ce patrimoine remarquable aux constructions étonnantes n’en finira pas de vous surprendre !

Visite guidée à 14h30 – RDV à Cap Loire

dernière mise à jour : 2022-01-31 par