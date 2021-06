Crémieu Bureau d'Information Touristique de Crémieu Crémieu, Isère Visite guidée des fortifications de la cité médiévale de Crémieu Bureau d’Information Touristique de Crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Bureau d’Information Touristique de Crémieu, le dimanche 19 septembre à 09:30

Poterne, portes de ville, tour de l’Horloge vous livreront leurs secrets. De bonnes chaussures sont à prévoir.

Visite limitée à 25 participant.e.s

Sous la houlette d’une guide-conférencière, vous suivrez le chemin des fortifications de la cité médiévale datant du XIVe siècle pour l’essentiel. Bureau d’Information Touristique de Crémieu 9, place de la Nation-Charles de Gaulle 38460 Crémieu Crémieu Le Paquet Isère

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

