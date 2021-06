Visite guidée des falaises des Roches noires Parking du domaine du Grand Bec, 9 juin 2021-9 juin 2021, VILLERVILLE.

du mercredi 9 juin au lundi 4 octobre à Parking du domaine du Grand Bec

Venez découvrir les falaises des Roches Noires. Situées entre Trouville et Villerville, formées il y a environ 157 Ma, ce sont les plus récentes de ces sites présentés. Venez en apprendre plus sur leur formation mouvementée, et ainsi observer les déformations qui racontent cette histoire. (1-2 km/1h

Gratuit

Parking du domaine du Grand Bec 14113,VILLERVILLE VILLERVILLE



