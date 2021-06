Évreux Nouvel hôpital de Navarre Eure, Évreux Visite guidée des extérieurs du Nouvel hôpital de Navarre Nouvel hôpital de Navarre Évreux Catégories d’évènement: Eure

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Nouvel hôpital de Navarre A partir de 7 ans, durée : 2h.

Découverte des sauts-de-loup, de l’ancienne glacière, du parc et de l’ancien cimetière, aujourd’hui disparu. Nouvel hôpital de Navarre 62 route de Conches, 27000 Evreux Évreux Eure

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

