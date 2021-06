Malansac Château de la Grationnaye Malansac, Morbihan Visite guidée des extérieurs du château de La Grationnaye Château de la Grationnaye Malansac Catégories d’évènement: Malansac

Morbihan

Visite guidée des extérieurs du château de La Grationnaye Château de la Grationnaye, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Malansac. Visite guidée des extérieurs du château de La Grationnaye

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Grationnaye Entrée libre / visite libre avec documentation ou guidée.

Visite des extérieurs du château de La Grationnaye 15e, 16e, 17e et 19e ; chapelle et pavillon de garde 17e ; de ses abords (allées, pelouses). Les visiteurs pourront voir le pigeonnier de loin. Château de la Grationnaye La Grationnaye, 56220, Malansac Malansac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T12:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Malansac, Morbihan Autres Lieu Château de la Grationnaye Adresse La Grationnaye, 56220, Malansac Ville Malansac lieuville Château de la Grationnaye Malansac