Visite guidée des expositions temporaires
Musée postal des anciens ambulants
Toulouse, Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée des expositions temporaires Musée postal des anciens ambulants, 18 septembre 2021, Toulouse. Visite guidée des expositions temporaires

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée postal des anciens ambulants

Les expositions temporaires du musée postal ambulants (dans les 2 véhicules de la RAP : Rame automotrice postale) : collection de boîtes aux lettres historiques, sacs postaux de transport du courrier, casquettes et couvre-chefs des uniformes des postiers, sacoches des facteurs, l’histoire du réseau pneumatique. Les expositions temporaires du musée postal. Musée postal des anciens ambulants 70 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

