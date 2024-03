Visite guidée des expositions « Annie Ernaux & la Photographie » et « Lisa Fonssagrives-Penn – Icônes de mode » Maison Européenne de la Photographie Paris, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au samedi 25 mai 2024 :

samedi

de 10h30 à 12h00

jeudi

de 10h30 à 12h00

.Tout public. payant

Nombre de personnes : 15 maximum

Durée de la visite : 1h30

Tarif : 17 €

Tarif + 65 ans : 15 €

Tarif réduit : 13 €

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne — rubrique expositions.

Les visites guidées proposées au public individuel sont menées par un·e conférencier·e de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteur·euses sur les thématiques et partis pris des expositions.

Cette visite guidée permet de découvrir les expositions Extérieurs – Annie Ernaux & la Photographie et Lisa Fonssagrives-Penn – Icône de Mode.

Extérieurs – Annie Ernaux & la Photographie célèbre la relation étroite entre la photographie et l’écriture d’Annie Ernaux, lauréate du prix Nobel de littérature en 2022, à travers des textes tirés de son livre Journal du dehors (1993) et des photographies issues de la collection de la MEP. L’exposition est le fruit d’une résidence menée par la commissaire et écrivaine Lou Stoppard en mai 2022. Pendant un mois, elle s’est appuyée sur la collection de la MEP pour une recherche liant photographie et littérature.

Lisa Fonssagrives-Penn – Icône de Mode présente la collection personnelle de celle qui fut le plus grand mannequin de son époque. Avec près de 150 tirages réalisés des années 1935 à 1955 par des maîtres de la photographie comme Horst P. Horst, Irving Penn, Louise Dahl-Wolfe ou encore Erwin Blumenfeld, l’exposition offre un aperçu de l’âge d’or de la photographie de mode, magnifié par une personnalité d’exception. Tom Penn, fils de Lisa Fonssagrives-Penn et d’Irving Penn, a proposé ce projet d’exposition à la MEP. Il a généreusement fait don d’une partie de cet ensemble remarquable à la collection de la MEP.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

© Quentin Chevrier