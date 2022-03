Visite guidée des espaces extérieurs de l’hôpital Sainte-Anne et de l’exposition « Maisons » Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Durant 30 minutes, une médiatrice vous guidera à travers les espaces extérieurs de l’hôpital Sainte-Anne, dont les origines remontent au XVIIe siècle. Vous découvrirez les façades de 1867 classées au titre des Monuments Historiques, ainsi que les jardins, typiques de l’architecture hospitalière du XIXe siècle. Après la présentation des jalons historiques de ce site toujours en activité et pleinement ancré dans la modernité, vous pourrez visiter le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, qui rassemble une collection de près de 2000 œuvres d’art essentiellement réalisées en contexte hospitalier, de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. La visite du Musée sera l’occasion de découvrir l’exposition temporaire intitulée « Maisons » ainsi que les œuvres des enfants réalisées à l’occasion du concours de dessin “Les maisons : en vrai ou en rêve” organisé par le MUZ et le MAHHSA.

Découvrez l’histoire et l’architecture de l’Hôpital Sainte-Anne et visitez son musée d’art et d’histoire, qui conserve une collection exceptionnelle d’art en milieu hospitalier. Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) 1 rue Cabanis 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T15:45:00;2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:15:00

