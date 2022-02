Visite guidée des écluses de Gambsheim Gambsheim, 8 juillet 2022, Gambsheim.

2022-07-08 – 2022-07-08

Gambsheim Bas-Rhin Gambsheim

Cette visite guidée des écluses de Gambsheim, menée par un agent VNF, donnera la possibilité d’approcher le poste central de commande et le sas des écluses de Gambsheim, d’évoquer la navigation sur le Rhin l’équipement technique mis à disposition. Mises en service en 1974, ce sont les plus grandes écluses des voies navigables intérieures françaises.

Inscription obligatoire avec justificatif d’identité et pass sanitaire complet adulte et enfant. Durée : 1h30. Conditions : Bonnes conditions physiques, tenue vestimentaire adaptée (bonnes chaussures, à éviter : short – jupe – robe). Pas d’accès PMR ni poussettes. Animaux non admis. Visite maintenue par conditions météorologiques défavorables.

+33 3 88 59 76 16

