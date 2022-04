Visite guidée des coulisses du spectacle historique de Meaux Musée Bossuet Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Visite guidée des coulisses du spectacle historique de Meaux Musée Bossuet, 14 mai 2022, Meaux. Visite guidée des coulisses du spectacle historique de Meaux

Musée Bossuet, le samedi 14 mai à 19:00 sur réservation

Passez derrière le rideau pour découvrir les coulisses du spectacle historique de Meaux Musée Bossuet 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée Bossuet Adresse 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée Bossuet Meaux Departement Seine-et-Marne

Musée Bossuet Meaux Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaux/

Visite guidée des coulisses du spectacle historique de Meaux Musée Bossuet 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée des coulisses du spectacle historique de Meaux Musée Bossuet Musée Bossuet 14 mai 2022 Meaux Musée Bossuet Meaux

Meaux Seine-et-Marne