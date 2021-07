Chenôve Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres Chenôve, Côte-d'Or Visite guidée des coulisses du Cèdre Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Ce bâtiment monolithique des plus contemporains offre une salle de spectacle unique dans l’agglomération, érigée comme un théâtre à l’italienne, de 692 places assises et de 1 100 places assises/debout, avec une scène de 211 m². Mais pas seulement ! Sous sa solide écorce de béton, le Cèdre abrite également une salle d’orchestre adjacente, des salles de danse… Un rendez-vous à ne pas manquer !

Sur inscription

Laissez-vous guidés par des professionnels du monde du spectacle. Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres 9 Esplanade de la République 21300 Chenôve Chenôve Côte-d’Or

