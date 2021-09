Paris Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris Visite guidée des coulisses des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée des coulisses des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, 18 septembre 2021, Paris. Visite guidée des coulisses des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains

Découvrez les trésors que recèlent nos réserves et en particulier l’exceptionnel carrousel de l’Hippo-Palace. Au cours de cette visite vous en apprendrez plus sur le travail de restauration que nous effectuons sur chaque pièce de la collection et aurez la chance de voir une vraie locomobile de 1900.

Sur tirage au sort. Rendez-vous sur notre site pour participer au concours.

Découvrez un lieu habituellement inaccessible aux visiteurs, les coulisses des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains. Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Adresse 53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris Ville Paris lieuville Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris