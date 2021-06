Saint-Sulpice-sur-Risle La Manufacture Bohin Orne, Saint-Sulpice-sur-Risle Visite guidée des coulisses de la Manufacture Bohin La Manufacture Bohin Saint-Sulpice-sur-Risle Catégories d’évènement: Orne

Suivez la Directrice Générale de l’entreprise dans les coulisses de BOHIN France ! Découvrez les machines en dehors du parcours de visite, le charme de l’architecture de nos lieux de stockage ainsi que des endroits que vous n’avez jamais vus. Profitez de cette occasion unique d’avoir une conversation autour de l’entreprise, son histoire, son actualité et son avenir.

21€, 16€ <18 ans (tarifs incluant le parcours habituel de visite), à partir de 14 ans, chaussures fermées et plates obligatoires, un sac cadeau d'une valeur de 20€ (ou 15€ pour les enfants) est offert en fin de visite, durée : 1h et 1h30 de visite libre.. En compagnie d'Audrey Régnier, Directrice Générale de l'entreprise, qui vous fera découvrir les coulisses de Bohin France : machines, architecture des lieux de stockage... La Manufacture Bohin 1 le bourg, 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle Orne

